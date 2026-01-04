Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Житомирській області варто враховувати при плануванні щоденних справ.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Житомирській області оприлюднили енергетики для мешканців Андрушівки та Антополя, повідомляє Politeka.

З'явився він на сайтім Житомиробленергою

Роботи передбачають тимчасове припинення електропостачання через розчистку трас і технічні ремонти.

5 січня знеструмлення торкнуться вулиць Дмитрівської та Івана Огієнка. Ремонт триватиме з 09:00 до 17:00. Частина адрес отримає відключення через плановий ремонт мереж, інші — через підготовку ліній до стабільного постачання.

6 числа електроенергія буде тимчасово відсутня на провулку Шевченка, вул. Дмитрівській та прилеглих ділянках. Причина — розчистка трас та планові роботи на підстанціях. Споживачам рекомендують завчасно забезпечити необхідні ресурси для побутових приладів.

7 чмсла знеструмлення заплановані для вул. Героїв Чорнобиля та ПЛ 10 Зарубенці. Під час ремонту працівники енергокомпанії виконуватимуть обстеження і ремонт ліній, щоб уникнути аварій у майбутньому.

9 січня планові знеструмлення зачеплять вулиці Вобяна, Зозулінського та Шкільну, а також ПЛ 10 Центр. Причиною названо розчистку трас і проведення технічних робіт для підтримки стабільності електропостачання.

Місцевим мешканцям радять контролювати стан приладів і мати запас джерел освітлення на час планових відключень. Такі заходи дозволяють енергетикам запобігати аваріям і підтримувати безперебійну роботу мереж.

