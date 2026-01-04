График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Житомирской области следует учитывать при планировании ежедневных дел.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Житомирской области обнародовали энергетики для жителей Андрушевки и Антополя, сообщает Politeka.

Появился он на сайте Житомироблэнерго

Работы предусматривают временное прекращение электроснабжения из-за расчистки трасс и технических ремонтов.

5 января обесточивание коснутся улиц Дмитровской и Ивана Огиенко. Ремонт продлится с 09:00 до 17:00. Часть адресов получит отключение из-за планового ремонта сетей, другие — из-за подготовки линий к стабильным поставкам.

6 числа электроэнергия будет временно отсутствовать на переулке Шевченко, ул. Дмитровской и близлежащих участках. Причина – расчистка трасс и плановые работы на подстанциях. Потребителям рекомендуют заблаговременно обеспечить необходимые ресурсы для бытовых приборов.

7 чмсла обесточивания запланированы для ул. Героев Чернобыля и ВЛ 10 Зарубенцы. Во время ремонта работники энергокомпании будут выполнять обследование и ремонт линий во избежание аварий в будущем.

9 января плановые обесточивания коснутся улиц Вобяна, Зозулинского и Школьной, а также ВЛ 10 Центр. Причиной названа расчистка трасс и проведение технических работ для поддержания стабильности электроснабжения.

Местным жителям советуют контролировать состояние приборов и запас источников освещения на время плановых отключений. Такие меры позволяют энергетикам предотвращать аварии и поддерживать бесперебойную работу сетей.

