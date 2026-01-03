Новий графік руху поїздів в Чернігівській області діятиме з початку січня, зміни маршрутів впровадила компанія-перевізник "Укрзалізниця", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 3 січня вводяться зміни в маршрутах та новий графік руху поїздів в Чернігівській області. Нові умови руху покликані забезпечити більш комфортні та зручні поїздки для пасажирів, які регулярно користуються залізничним сполученням із Києвом.

"Знаємо, як важливо вчасно потрапити на роботу чи додому, тому ділимося змінами у маршрутах і графіках приміських поїздів у напрямку Києва. Будь ласка, перегляньте цей список, щоб ваші поїздки були комфортними та без сюрпризів", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Зокрема, із 3 січня маршрут приміського поїзда №6916 змінюється: тепер він курсуватиме за напрямком Київ-Пасажирський – Ніжин замість Київ-Волинський – Ніжин. Час відправлення поїзда встановлено на 15:10, а прибуття до Ніжина – о 18:23.

Окрім цього, низка приміських поїздів почне курсувати за зміненим графіком. Так, експрес №6909, що курсує за маршрутом Ніжин – Київ-Пасажирський, відправлятиметься тепер о 04:58 замість 05:05, тоді як час прибуття залишиться без змін. Експрес №6522/6521 Гребінка – Ніжин відправлятиметься о 01:40 і прибуватиме о 04:48 замість попередніх 01:45 та 04:53 відповідно.

Постанційний графік руху всіх приміських поїздів доступний на офіційному сайті Укрзалізниці. Пасажирам рекомендують уважно ознайомитися зі змінами у маршрутах та графіках, щоб планувати поїздки без зайвих незручностей і своєчасно дістатися до пункту призначення.

