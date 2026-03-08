Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області покликана зробити поїздки більш швидкими та безпечними.

У Чорткові діє нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, повідомляє Politeka.

Міський транспорт перейшов на повністю безготівковий розрахунок, що дозволяє пасажирам сплачувати проїзд картками або спеціальними пільговими носіями.

Проєкт реалізувало київське ТОВ «Easy Soft», яке встановило автоматизовану платформу для обліку пасажиропотоку та контролю фінансових операцій у реальному часі. Нові валідатори розташовані біля передніх і задніх дверей автобусів, що пришвидшує посадку та зменшує черги.

Для оплати достатньо прикласти банківську картку з безконтактною функцією або «Картку чортків’янина». Після сигналу валідатора операція вважається завершеною. Раніше видані картки залишаються дійсними, а нові оформлюють лише при першому зверненні або заміні.

Незабаром планується запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Поступове розширення системи охопить маршрути сіл Чортківської громади, де наразі зберігається готівковий розрахунок. Після встановлення валідаторів пасажири зможуть користуватися лише картками.

Цифровий формат дозволяє уніфікувати облік коштів, підвищити прозорість операцій та оптимізувати контроль перевезень. Під час руху автобусів перевірятимуть факт оплати за допомогою мобільних пристроїв контролерів.

Пасажирам радять ознайомитися з правилами користування новою системою, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок. Експерти зазначають, що впровадження електронного розрахунку сприятиме більш сучасній та зручній транспортній інфраструктурі.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області покликана зробити поїздки більш швидкими, безпечними та прозорими для всіх мешканців громади.

