Подорожчання проїзду в Полтавській області у лютому відчули жителі сіл та містечок, що користуються приміськими маршрутками.

Подорожчання проїзду в Полтавській області відбулося переважно через підвищення вартості пального та зростання експлуатаційних витрат, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду в Полтавській області проінформували у Фейсбук-спільноті "Кременчук-пасажирський".

Найбільше відчули зміни жителі Кам’яних Потоків, де поїздка до Кременчука зросла з 15 до 20 гривень. Це призвело до того, що щоденні витрати на дорогу туди й назад збільшилися з 30 до 40 гривень.

А поїздка з села одразу до центру міста тепер може сягати 40 гривень в один бік. Водночас не всі приміські маршрути підняли тарифи однаково, і деякі напрямки залишилися без змін.

Місцеві жителі кажуть, що подорожчання проїзду в Полтавській області додало фінансового навантаження, особливо тим, хто користується не лише маршрутками, а й міським транспортом.

Пасажири обурюються, що при зростанні цін рівень комфорту поїздок не покращується, а стан доріг у передмісті Кременчука залишається незадовільним.

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації пояснили, що перевізники не зобов’язані погоджувати підвищення тарифів, а лише інформують про нього обласну військову адміністрацію.

Причини підняття вартості квитків також включають витрати на запчастини та обслуговування транспорту. Водії підтверджують, що зростання витрат на пальне й технічне обслуговування стало неминучим фактором зростання розцінок.

Пасажири ж нарікають, що умови перевезень залишаються складними, особливо на дорогах із ямами та нерівностями. Експерти радять пасажирам заздалегідь планувати маршрути та враховувати нові витрати на транспорт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.