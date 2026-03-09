Саме так безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області забезпечують регулярну підтримку для найвразливіших категорій населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області час від часу роздають у різних локаціях міста, повідомляє Politeka.

Містянам радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити актуальну інформацію про дати видач і умови отримання.

Інформацію публікують на сторінках організацій у соцмережах і месенджерах. Потенційним отримувачам радять регулярно перевіряти оновлення, щоб своєчасно подавати заявки.

Зокрема, про продовольчі набори та нові реєстрації повідомляє офіційний телеграм-канал «Церква Спасіння Допомога». Організація знаходиться за адресою проспект Миру, 24. Саме там публікують форми реєстрації, деталі щодо чергових видач та умови отримання допомоги.

Представники центру закликають уважно читати повідомлення, оскільки кількість наборів обмежена, а участь передбачає дотримання визначених критеріїв.

Окремі програми реалізує фонд «Карітас». З 8 січня організація проводить видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для переселенців, які переїхали до області після 1 січня 2025 року. Підтримку надають особам з інвалідністю 1–3 груп, людям з важкими захворюваннями та громадянам віком 70+.

Реєстрація для отримання допомоги відбувається за адресою вул. Гоголя, 28 з 10:00. Для участі потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи, що підтверджують критерії вразливості. Передбачена перевірка інформації про попереднє отримання підтримки.

Подібним чином фонд час від часу видає і продуктові пакети. Все залежить від наявності ресурсів та кількості заявок.

Саме так безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області забезпечують регулярну підтримку для найвразливіших категорій населення, допомагаючи покращити харчування та знизити фінансове навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.