Прогноз з 10 по 19 березня в Харкові передбачає переважно ясну та суху погоду з незначним підвищенням температури вдень.

Прогноз погоди з 10 по 19 березня в Харкові свідчить, що перші дні тижня принесуть комфортні умови для прогулянок та роботи на свіжому повітрі, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 10 по 19 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

10 березня небо буде повністю ясним, опадів не очікується, а температура вдень підніметься до +14°. Наступного дня, 11 березня, у місті також утримається безхмарна атмосфера.

Вночі температура залишатиметься близько +4°, а вдень підвищиться до +15°. Вологість повітря коливатиметься від 25 до 65%, вітер буде слабким, а тиск незначно знизиться.

У середині тижня, 12–15 березня, прогноз з 10 по 19 березня в Харкові вказує на стабільну ясну погоду. Вдень температура триматиметься у межах +14–15°, вночі повітря охолоджуватиметься до 0–4°.

Вітер залишатиметься слабким або помірним, а опадів не прогнозується. Особливо теплими та сонячними будуть 14 та 15 березня.

Це дозволить харків’янам насолодитися прогулянками на вулиці та планувати активний відпочинок на свіжому повітрі.

16–17 березня погодні умови почнуть змінюватися: 16 березня ясне небо збережеться до вечора, а 17 березня спостерігатиметься хмарність протягом дня, хоча дощу очікувати не варто.

Денна температура триматиметься на рівні +14°, вночі повітря охолоджуватиметься до +1–4°. Вітер буде помірним, іноді посилюючись до 4–4,5 м/с.

18–19 березня принесуть у місто більш хмарну аимосферу протягом дня, при цьому опадів також не прогнозується. Температура вдень складе +12°, а вночі опуститься до +4°.

