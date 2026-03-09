Якщо рішення буде затверджене, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкасах набуде чинності після офіційного оприлюднення.

У Черкасах анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги , яке стосуватиметься управління побутовими відходами, повідомляє Politeka..

Запропонована сума — 419,12 грн за кубічний метр, що майже удвічі більше за чинний показник.

Наразі мешканці сплачують 232,92 грн за кубометр за вивезення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів. Після перегляду розцінки структура платежу зміниться і стане деталізованою.

Структура запропонованого тарифу

До нової суми входять чотири складові:

збирання змішаних побутових відходів — 32,29 грн;

транспортування — 243,35 грн;

адміністрування послуги — 77,84 грн;

захоронення — 65,64 грн.

Найбільшу частку формує саме перевезення, що напряму пов’язано з витратами на пальне та технічне обслуговування спецтехніки.

Чому переглядають розцінки

У комунальному підприємстві «Служба чистоти» пояснюють необхідність коригування зростанням вартості пального, витратами на утримання автопарку та іншими виробничими чинниками. За словами представників підприємства, без перегляду тарифу забезпечити стабільне надання послуги буде складно.

Фахівці зазначають, що оновлена модель передбачає більш чіткий розподіл складових, що дозволяє бачити структуру витрат. Водночас для частини домогосподарств зміни означатимуть збільшення щомісячного фінансового навантаження.

Якщо рішення буде затверджене, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкасах набуде чинності після офіційного оприлюднення. Містянам рекомендують стежити за повідомленнями міської ради та враховувати можливі зміни під час планування витрат.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.