Дефіцит продуктів в Одесі може загостритися вже найближчими місяцями.

Дефіцит продуктів в Одесі посилюється через нестачу сезонних працівників та конкуренцію з Європою, повідомляє Politeka.

Фермери міста шукають кадри з-за кордону, щоб зібрати врожай ягід і фруктів, адже без іноземних робітників і підвищення зарплат стабільні поставки опиняються під загрозою.

За даними Держстату, площа малинників у країні становить 5000 гектарів, і для збору потрібні десятки тисяч сезонних працівників. Підприємства відзначають, що лише близько половини вакансій заповнюють місцеві робітники через низькі заробітки та недостатні умови праці.

Українські фермери конкурують із Польщею та Італією, де працівникам пропонують не тільки вищі зарплати, а й житло, транспорт та комфортні умови. Через це частина українців обирає роботу за кордоном, залишаючи внутрішні плантації без достатньої кількості кадрів.

Деякі господарства підвищують оплату до європейського рівня, щоб утримати персонал. Одночасно застосовують механізацію збору та пропонують покупцям самостійно збирати ягоди та фрукти, зменшуючи навантаження на працівників.

Рекрутингові агентства повідомляють про високий попит на робітників із Бангладешу, Непалу, Індії та Африки. Зарплати коливаються від $500 для некваліфікованих працівників до $800 для операторів техніки. Однак бюрократичні вимоги щодо дозволів на проживання та працевлаштування залишаються серйозною перешкодою.

Експерти попереджають: якщо кадрове питання не буде вирішене, дефіцит продуктів в Одесі може загостритися вже найближчими місяцями.

До кінця сезону фахівці радять готуватися до можливого дефіциту і планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути нестачі основних ягід та фруктів.

