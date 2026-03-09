Обмеження руху транспорту в Чернігівській області стосуватиметься водіїв та місцевих мешканців одного з міст.

Обмеження руху транспорту в Чернігівській області набуде чинності з 16 березня і триватиме до 16 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Ніжині Чернігівської області проінформували на офіційному сайті міськради.

У зазначений період частково перекриватимуть проїзд на вулиці Чернігівській, зокрема на ділянці від перехрестя вул. Широкомагерська – вул. Чернігівська до перехрестя вул. Чернігівська – вул. Брюховця.

Такі заходи пов’язані з аварійно-відновлювальними роботами на централізованому водовідведенні, які необхідно проводити у безпечних умовах та відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.

Директор КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Віталій Кошовий зазначає, що обмеження руху транспорту в Чернігівській області є вимушеним заходом.

Все це - для запобігання аварійним ситуаціям та гарантування безпеки як водіїв, так і пішоходів. Він підкреслює, що усі роботи виконуватимуться строго за схемою, узгодженою з патрульною поліцією.

Тимчасові перекриття не вплинуть на завершення ремонту у визначені терміни. Через вказані незручності водіям рекомендують планувати маршрути заздалегідь і враховувати зміни у курсуванні автівок.

Ремонтні роботи можуть вплинути і на роботу громадського транспорту. Тому відділ транспорту та зв’язку Ніжинської міської ради внесе необхідні корективи в маршрути автобусів і тролейбусів.

Пасажирам радять перевіряти розклад і уважно стежити за змінами на зупинках, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

