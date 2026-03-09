Подорожчання проїзду в Запоріжжі торкнулося кількох приміських автобусних маршрутів, де з початку тижня запровадили нові розцінки на квитки.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі вступило в силу з понеділка, 9 березня, повідомляє Politeka.

Про зміни у тарифах проінформував сервіс EasyWay, який оприлюднив оновлену інформацію щодо вартості перевезень на популярних напрямках.

Подорожчання проїзду торкнулося рейсів, що з’єднують Запоріжжя з навколишніми населеними пунктами. Згідно з оприлюдненими даними, змінилася ціна поїздок на кількох маршрутах.

Так, на маршруті №7 Запоріжжя-Вільнянськ нова вартість становить 60 грн. На маршруті №7Б Запоріжжя-Вільнянськ пасажирам доводиться платити 55 грн.

На напрямку №117 Запоріжжя-Дніпровка ціна зросла до 90 грн, а на №117 Запоріжжя-Орлівське квиток коштує 120 грн. Також оновлені тарифи запровадили на маршруті №190 Запоріжжя-Біленьке, де поїздка коштує 70 грн.

Для №202 Запоріжжя-Кушугум встановлено нову вартість у 40 грн, а на маршруті №384 Запоріжжя-Балабине за квиток доводиться віддавати вже 35 грн.

Крім цього, зміни торкнулися й ще одного напрямку приміського сполучення. Йдеться про маршрутку, яка курсує між населеним пунктом Таврійське та Запоріжжям.

Оголошення про подорожчання проїзду вже з’явилися у мікроавтобусах, що працюють на цьому маршруті, тому пасажири можуть ознайомитися з новими цінами безпосередньо під час поїздок.

Згідно з оприлюдненою інформацією, новий тариф для пасажирів із Таврійського становить 110 грн. Для мешканців Любимівки вартість поїздки складає 90 грн.

Пасажирам з Одарівки доводиться платити 80 грн, із Зарічного - 70 грн, а з Комишувахи - 60 грн. Для жителів Григорівського та Шевченків ціна поїздки становить 50 грн, тоді як із Новоолександрівки вона дорівнює 40 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.