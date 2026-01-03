Новый график движения поездов в Черниговской области будет действовать с начала января, изменения маршрутов внедрила компания-перевозчик "Укрзализныця", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 3 января вводятся изменения в маршрутах и ​​новый график движения поездов в Черниговской области. Новые условия движения призваны обеспечить более комфортные и удобные путешествия для пассажиров, регулярно пользующихся железнодорожным сообщением с Киевом.

"Знаем, как важно вовремя попасть на работу или домой, поэтому делимся изменениями в маршрутах и ​​графиках пригородных поездов в направлении Киева. Пожалуйста, посмотрите этот список, чтобы ваши поездки были комфортными и без сюрпризов", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

В частности, с 3 января маршрут пригородного экспресс №6916 меняется: теперь он будет курсировать по направлению Киев-Пассажирский – Нежин вместо Киев-Волынский – Нежин. Время отправления экспресса установлено на 15:10, а прибытие в Нежин – в 18:23.

Кроме того, ряд пригородных поездов начнет курсировать по измененному рассписанию. Так, экспресс №6909, курсирующий по рейсу Нежин – Киев-Пассажирский, будет отправляться теперь в 04:58 вместо 05:05, в то время как время прибытия останется без изменений. Экспресс №6522/6521 Гребенка – Нежин будет отправляться в 01:40 и прибывать в 04:48 вместо предыдущих 01:45 и 04:53 соответственно.

Постанционный график движения всех пригородных поездов доступен на официальном сайте Укрзализныци. Пассажирам рекомендуют внимательно ознакомиться с изменениями в маршрутах и ​​рассписаниях, чтобы планировать поездки без лишних неудобств и своевременно добраться до пункта назначения.

