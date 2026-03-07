Завершення опалювального сезону 2026 в Кіровоградській області відбувається плавно, із врахуванням технічних особливостей мереж та потреб населення.

Завершення опалювального сезону 2026 в Кіровоградській області наближається.

Порядок включення та відключення тепла визначають Правила надання послуг із теплопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року. Конкретної дати в документі немає. Відключення проводять, коли середньодобова температура протягом трьох днів стабільно перевищує +8 °C.

Такий підхід дозволяє котельням і мережам поступово перейти у літній режим, не створюючи різких перепадів у квартирах, школах, лікарнях та інших соціальних закладах.

Фахівці радять мешканцям перевірити стан батарей та вентиляційних решіток, щоб тепло розподілялося рівномірно. Контроль температури у власних оселях та правильне регулювання обігріву допомагає уникнути зайвих витрат енергії.

Важливо провітрювати приміщення та слідкувати за показниками лічильників, своєчасно передаючи їх до тепломережі. Меблі та штори не повинні перекривати батареї, а ущільнювачі на вікнах і дверях варто перевіряти, щоб зменшити тепловтрати.

Минулого року завершення опалювального сезону в Кіровоградській області проходило поступово. У Кропивницькому більшість котелень, окрім ТЕЦ, завершила роботу 24 березня. На ТЕЦ зупинку котлів почали 26 березня і тривала вона три дні через особливості обладнання.

Житлові будинки, школи, лікарні та інші бюджетні установи могли продовжувати отримувати тепло за заявками керівників закладів. Таким чином, завершення опалювального сезону 2026 в Кіровоградській області відбувається плавно, із врахуванням технічних особливостей мереж та потреб населення.

Мешканцям радять слідкувати за повідомленнями комунальних служб, щоб своєчасно підготуватися до відключень та ефективно регулювати споживання тепла.

