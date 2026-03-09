Грошова допомога на проживання для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватись у березні для частини переселенців, пише Politeka.net.
У Національній соціальній сервісній службі розповіли деталі.
Людина, яка вперше стала внутрішньо переміщеною особою, може отримати підтримку в перші шість місяців:
- на дитину – 3 тис грн. щомісяця;
- на особу з інвалідністю – 3 тис. грн щомісяця;
- для дорослої ВПО – 2 тис. щомісяця.
Для цього необхідно оформити довідку ВПО та подати заяву в будь-який спосіб, зокрема, через мобільний додаток Дія, ЦНАП або Сервісний центр Пенсійного фонду України.
Які виплати протягом перших шести місяців
За даними Нацсоцслужби, упродовж перших шести місяців з моменту призначення допомоги передбачена додаткова фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштувалися.
Зокрема, розмір щомісячної доплати становить:
- 2 000 гривень — для працюючих ВПО;
- 3 000 гривень — для осіб з інвалідністю.
Після шести місяців право на подальше отримання грошової допомоги зберігається для найбільш уразливих категорій громадян.
Передусім це стосується пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших соціально незахищених верств населення. Окрім цього, на продовження підтримки можуть розраховувати родини, у яких середньомісячний дохід у розрахунку на одного члена сім’ї не перевищує встановлений граничний рівень — 9 444 гривні.
Оформити або поновити виплати можна зручним способом:
- через мобільний застосунок «Дія»;
- у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду України.
