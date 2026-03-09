За даними Нацсоцслужби, упродовж перших шести місяців з моменту призначення допомоги передбачена додаткова фінансова підтримка для ВПО у Кіровоградській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватись у березні для частини переселенців, пише Politeka.net.

У Національній соціальній сервісній службі розповіли деталі.

Людина, яка вперше стала внутрішньо переміщеною особою, може отримати підтримку в перші шість місяців:

на дитину – 3 тис грн. щомісяця;

на особу з інвалідністю – 3 тис. грн щомісяця;

для дорослої ВПО – 2 тис. щомісяця.

Для цього необхідно оформити довідку ВПО та подати заяву в будь-який спосіб, зокрема, через мобільний додаток Дія, ЦНАП або Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Які виплати протягом перших шести місяців

За даними Нацсоцслужби, упродовж перших шести місяців з моменту призначення допомоги передбачена додаткова фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштувалися.

Зокрема, розмір щомісячної доплати становить:

2 000 гривень — для працюючих ВПО;

3 000 гривень — для осіб з інвалідністю.

Після шести місяців право на подальше отримання грошової допомоги зберігається для найбільш уразливих категорій громадян.

Передусім це стосується пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших соціально незахищених верств населення. Окрім цього, на продовження підтримки можуть розраховувати родини, у яких середньомісячний дохід у розрахунку на одного члена сім’ї не перевищує встановлений граничний рівень — 9 444 гривні.

Оформити або поновити виплати можна зручним способом:

через мобільний застосунок «Дія»;

у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду України.

