Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються за кожен рік роботи понад встановлену законодавством норму, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області призначаються літнім людям, чий накопичений страховий стаж перевищує офіційні мінімальні вимоги.

У 2026 році ці пороги для виходу на заслужений відпочинок становлять 33 роки для тих, хто оформлював виплати у 60 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати 23 роки стажу, а у 65 років цей показник складає 15 років. Додаткові кошти нараховуються саме за роки роботи, які перевищують ці встановлені межі.

Важливу роль при розрахунках відіграє також і конкретна дата оформлення пенсійних виплат громадянина.

Для людей, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Якщо ж виплати оформили після цієї дати, то показники стажу мають перевищувати 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ці цифри є базою, з якої Пенсійний фонд починає вираховувати надбавки.

Механізм збільшення пенсії є уніфікованим для всієї країни, тому за кожен повний рік роботи понад норму до основного розміру виплати додається 1%.

Існують і певні законодавчі обмеження, згідно з якими сума надбавки за один рік не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, тому максимальна доплата за один рік дорівнює 25,95 гривень.

Нарахування мають накопичувальний ефект, тому за 20 років офіційного понаднормового стажу щомісячні доплати для пенсіонерів у Харківській області перевищують 500 гривень.

