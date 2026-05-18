Графіки відключення світла будуть тривати у десятках адрес Запоріжжя, через планові роботи, що заплановані на 19 травня, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 травня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах, які необхідні для стабілізації та підвищення надійності енергопостачання в регіоні.
З 09:00 до 13:00 години через плановий ремонт зникне електрика в Запоріжжі. Обмеження стосуються такої адреси:
- Сорочинська (Новгородська) — 28а
19.05.2026 року з 10:00 до 00:00 години (майже весь день) вимкнуться електрику. Проте знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами:
- Запорізька — 10, 10б
З 09:00 до 17:00 години у зв'язку з плановими профілактичними ремонтами будуть тривати вимкнення за десятками адрес:
- 29-а вулиця — 1, 7, 15, 21, 21а, 21б, 21в, 29, 31
- Аваліані — 1, 2
- Автоклубна (Виборзька) — 33, 56
- Акацієва (Титова) — 1, 2, 3-29, 2-28
- Анашкіна — 153, 161-171
- Арктична — 1-17, 2-18
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1-23, 1, 2, 6
- Валерія Лобановського — 19
- Гданська (Сибірська) — 1-9, 13-19, 25, 2-18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102, 103, 105-111, 108-122
- Григорія Вегмана — 2-4, 4а, 4б, 10, 16-26, 16а
- Дизельна — 6-32, 23-47
- Зачиняєва — 75-77, 81-83
- Карпатська (Анапська) — 42-44
- Кругова — 2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 18, 22-52, 66, 68
- Лівобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4
- Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25в
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1-17, 4-18
- Парковий бульвар — 4
- Полтавська — 24-52, 25-47
- Сергія Корольова — 1, 2, 3-29, 4-30
- Січових стрільців (Арсенальна) — 50
- Сковороди — 1-11, 2-36, 38, 40
- Тараса Бульби — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22а
- Трегубенка — 16, 18
- Фортечна — 88, 89
- Шевченка — 264, 266-296, 300
- Яворницького — 2-4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пр. Моторобудівників — 55, 55а, 57, 59
- пр. Соборний — 185, 187, 191
- пров. Вовчий (Ржевського) — 2-8, 5-21.
