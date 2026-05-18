Українцям показали додаткові планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати у десятках адрес Запоріжжя, через планові роботи, що заплановані на 19 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 травня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах, які необхідні для стабілізації та підвищення надійності енергопостачання в регіоні.

З 09:00 до 13:00 години через плановий ремонт зникне електрика в Запоріжжі. Обмеження стосуються такої адреси:

Сорочинська (Новгородська) — 28а

19.05.2026 року з 10:00 до 00:00 години (майже весь день) вимкнуться електрику. Проте знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами:

Запорізька — 10, 10б

З 09:00 до 17:00 години у зв'язку з плановими профілактичними ремонтами будуть тривати вимкнення за десятками адрес:

29-а вулиця — 1, 7, 15, 21, 21а, 21б, 21в, 29, 31

Аваліані — 1, 2

Автоклубна (Виборзька) — 33, 56

Акацієва (Титова) — 1, 2, 3-29, 2-28

Анашкіна — 153, 161-171

Арктична — 1-17, 2-18

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1-23, 1, 2, 6

Валерія Лобановського — 19

Гданська (Сибірська) — 1-9, 13-19, 25, 2-18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102, 103, 105-111, 108-122

Григорія Вегмана — 2-4, 4а, 4б, 10, 16-26, 16а

Дизельна — 6-32, 23-47

Зачиняєва — 75-77, 81-83

Карпатська (Анапська) — 42-44

Кругова — 2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 18, 22-52, 66, 68

Лівобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4

Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1-17, 4-18

Парковий бульвар — 4

Полтавська — 24-52, 25-47

Сергія Корольова — 1, 2, 3-29, 4-30

Січових стрільців (Арсенальна) — 50

Сковороди — 1-11, 2-36, 38, 40

Тараса Бульби — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22а

Трегубенка — 16, 18

Фортечна — 88, 89

Шевченка — 264, 266-296, 300

Яворницького — 2-4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Моторобудівників — 55, 55а, 57, 59

пр. Соборний — 185, 187, 191

пров. Вовчий (Ржевського) — 2-8, 5-21.

