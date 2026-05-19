Графіки відключення світла охоплять населені пункти у Полтавській області у зв'язку з плановими роботами, що заплановані на 20 травня, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

З 08:00 до 16:30 години буде відстуня електрика в селі Чорнухи. Обмеження будуть діяти за наступними адресами:

Кривоноса: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 61

Миру: 23 (гараж), 56, 86, 88, 90, 92, 93, б/н

пров. Травневий: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20

пров. Першотравневий

Не буде світла з 08:00 до 16:30 години в селі Білоусівка. Обмежать електрику на вулицях:

Мележика: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58

Молодіжна: 1, 7

З 08:00 до 16:30 години не буде електрики в селі Харсіки через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять такі вулиці:

Гоголя: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14А, 16

пров. Гоголя: 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 9

Гудимівка: 33, 35, 36, 40

Загора: 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 15, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 38А, 40А, 42

Колгоспна: 1, 3, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 11А, 14, 15, 15А

пров. Мирний: 9, 13

Молодіжна: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35

Перемоги: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18

Петренка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15А, 17, 19А, 20, 21, 22, 23А, 24, 25

Полковника Харсіки: 1, 2, 3, 3А, 4, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 20, 21, 21А, 24, 24А, 24 (дача), 25, 25Б, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 35А, 38, 45, 49

Полона: 3, 4, 6, 6 (дача), 7, 10, 13, 14, 18 (дача), 19, 29 (дача)

Сковороди: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 48Б, 50, 51, 52, 52А, 56, 58А, 59, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 75, 77А, 78А, 79, 80

Спортивна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14

Шевченка: 2, 3

Шкільна: 2, 3, 4, 5.

