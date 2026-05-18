Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 травня запроваджуються у різні часові проміжки, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Як пояснюють енергетики, фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мереж та комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.
У місті Вільногірськ будуть діяти додаткові графіки відключення світла. Вони вводяться з 08:00 до 17:30 години. Електрика зникне на наступних вулицях:
- Центральна, 30, 34, 36
19.05.2026 з 07:30 до 18:00 години не буде світла в селі Карпівка, але електрику вимикатимуть тільки за такими адресами:
- Центральна, 189, 207, 227, 233, 235, 245
З 07:00–19:00 години (12 годин поспіль) не буде електрики в місті Жовті Води. Світло зникатиме в цей період лише за окремими адресами:
- Козацької Слави, 4, 6, 8
З 07:30 до 18:00 години не буде світла в місті Кривий Ріг, але електрику вимикатимуть тільки за такими адресами:
- Олександра Станкова, 8
В селі Надеждівка 19.05.2026 року з 08:00–18:00 години не буде електрики. Світло зникне лише в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Ветеранів, 1, 3, 5–7, 9, 16
- Відважна, 40А, 42
- Лісова, 1, 214, 222–230 (парні), 231, 232, 234–238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256, 257, 258, 260
- Озерна, 91
- Сонячна, 184, 185, 199, 202, 203, 203А, 204, 204А, 205, 261.
