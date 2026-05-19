Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області фіксується у кількох базових категоріях споживчого кошика, де зміни цін відбувалися поступово протягом останнього місяця та відрізняються залежно від товару й торгової мережі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У сегменті жирових продуктів маргарин «Олком Вершковий 72,5%» (200 г) демонструє помірне зростання. Поточна середня ціна становить 44,20 грн проти 39,83 грн у квітні. У роздрібних мережах зафіксовано різні рівні вартості: в Auchan — 42,90 грн, у Novus — 45,49 грн. Коливання пояснюється оновленням постачання та різною ціновою політикою рітейлерів.

Кисломолочний сир «Простонаше 9%» (300 г) також увійшов у фазу підвищення. Середній показник зріс до 104,30 грн, тоді як місяцем раніше становив 99,96 грн. У торгових точках різниця відчутна: Novus утримує рівень 99,99 грн, Metro — 102,90 грн, а Megamarket піднімає планку до 110,00 грн. Такий розрив свідчить про нерівномірність формування цін у межах одного продуктового сегмента.

Вершки «Простонаше 10%» (200 мл) додали у вартості менш різко, але стабільно. Середня ціна наразі становить 40,14 грн проти 38,37 грн у квітні. У мережах показники варіюються від 38,99 грн у Novus до 42,00 грн у Megamarket, що формує помітний ціновий діапазон для кінцевого споживача.

Маргарин у цій категорії залишається одним із товарів із найбільш передбачуваною динамікою, без різких стрибків, але з поступовим коригуванням у бік зростання.

У підсумку Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області охоплює одразу кілька позицій повсякденного попиту, при цьому ключовим фактором змін залишається різниця між мережами та регулярне оновлення закупівельних партій.

