Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області виплачується у вигляді щомісячної кризової підтримки від уряду для тих українців, які найбільше потребують фінансового забезпечення, повідомляє Politeka.

Ця державна програма є тимчасовою, а Кабінет міністрів періодично переглядає та продовжує умови її функціонування.

З 1 листопада 2023 року зазначені кошти призначаються на родину строком на шість місяців, а поточний етап дії цієї соціальної ініціативи розрахований до лютого 2026 року.

Фінансування нараховують щомісячно одному з членів сім'ї, який є офіційно визначеною уповноваженою особою.

Право на отримання грошової допомоги для ВПО в Чернігівські області зберігається лише за найбільш вразливими категоріями внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство соціальної політики також запровадило серйозні коригування у правила оформлення виплат для сімей переселенців.

Відомство ухвалило рішення продовжити граничний термін подачі необхідних документів на отримання коштів на проживання до 1 червня 2026 року.

Відповідно до оновлених правил, нарахування грошей на дітей здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року без урахування рівня сукупного доходу їхніх батьків, якщо відповідна заява надійде до державних органів до початку літа.

Стандартний розмір цієї фінансової підтримки на кожну дитину зафіксований державою і становить 3000 грн.

Ще одне суттєве нововведення торкнулося непрацездатних громадян з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Поновлення виплат для таких осіб з 1 січня 2026 року можливе лише у разі звернення із заявою до 1 червня 2026 року.

Окремо влада ухвалила рішення збільшити загальну тривалість виплати грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області.

Максимальну кількість шестимісячних періодів надання підтримки подовжили з чотирьох до п’яти.

