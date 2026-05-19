Подальша динаміка цін і доступності залежатиме від обсягів імпорту та фактичних втрат урожаю, що безпосередньо вплине і на дефіцит продуктів у Полтавській області.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися на тлі прогнозованого скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні, що вже створює ризики для ринку свіжих фруктів, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків аграрного сектору, у 2026 році втрати врожаю абрикосів можуть сягнути 40–60%, тоді як персики недоотримають від 30% до 50% звичних обсягів. Основною причиною називають лютнево-квітневі похолодання, які припали на період активного цвітіння кісточкових культур.

Фахівці зазначають, що найбільше постраждали центральні та південні регіони, де вегетація стартує раніше. У цих зонах частина квіткових бруньок була пошкоджена або повністю знищена низькими температурами, що безпосередньо вплинуло на потенційний урожай.

На ринку вже закладаються цінові ризики. За різними сценаріями, залежно від рівня втрат, подорожчання може становити від 20% до 80%. Водночас імпорт із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови здатен лише частково компенсувати внутрішній дефіцит, не перекриваючи повністю попит.

Експерти наголошують, що найбільш вразливими залишаються ранні сорти абрикосів, які реагують навіть на незначні заморозки. Під час цвітіння критичним є зниження температури до мінусових значень, що може призводити до втрати зав’язі та відсутності плодоношення.

Додатковим фактором ризику є короткочасні періоди холоду. У разі нетривалих заморозків частину врожаю ще можна зберегти завдяки агротехнічним методам, однак тривалі похолодання фактично нівелюють такі заходи.

У підсумку ситуація на фруктовому ринку формується як нестабільна, а очікуване скорочення пропозиції здатне вплинути не лише на великі міста, а й на регіональні ринки, включно з Полтавщиною.

Подальша динаміка цін і доступності залежатиме від обсягів імпорту та фактичних втрат урожаю, що безпосередньо вплине і на дефіцит продуктів у Полтавській області.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.