Енергетики оприлюднили детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 травня.

У Кіровоградській області 20 травня очікуються тривалі графіки відключення світла, які можуть діяти впродовж багатьох годин поспіль, повідомляє Politeka.net.



Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Енергетики оприлюднили детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 травня, щоб жителі області могли заздалегідь ознайомитися з актуальним розкладом відключень та завчасно підготуватися до можливих незручностей у побуті й повсякденному житті.

З 09:00–17:00 години знеструмлять село Бірки через планові профілактичні роботи. Вимикатимуть електрику лише за окремими адресами:

Ветеранів — 27–38, 40

Дачна — 39, 39А, 41, 43–45

Шевченка — 57–109

Незалежності — 19, 19А, 20–26

Сагайдачного — 1–10

Мир — 1–7

Горіхова — 8–18

З 09:00–17:00 години через капітальниу ремонт у населеному пункті Соснівка не буде світла за такими адресами:

Мир — 43–46

Садова — 12, 14, 16, 18, 24, 28–32, 34–40, 43–46, 49, 50, 52–58, 60, 63–65, 67–70, 72–73, 81

20.05.2026 року з 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Олександрівка. Знеструмленими у цей час будуть будинки, які розташовані на вулицях:

Гната Юри — 2–4, 6, 8–10, 13, 17, 19, 21–22, 26, 28–31, 37–38

Космонавтів пров. — 2–5

Космонавтів — 3, 7, 10–12, 14, 18, 20–23, 25, 30, 32

Степова — 1–7, 10–16, 18–19, 21, 23, 31

Степовий пров. — 5, 7

Василя Стуса — 1–7, 7А, 8–47, 45–47, 49, 51–55, 57–59

Курганна — 1–2, 2А, 3–46, 47А, 48–61

Соборна — 1–2, 2А, 3–5, 8, 10–70, 72, 74, 76, 78

Дунайська — 1–2, 2А, 3–6, 6А, 7–23, 25

Зарічна — 1, 3, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 31

Весняна — 11, 13, 15, 17

Дмитра Пастернака пров. — 1, 3, 5, 7, 9

Дмитра Пастернака — 2–7, 9–16, 18–31, 31А, 32–35, 35А, 36, 37А, 39, 39А, 40–44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Євгена Шепотинника — 1–11, 13–15, 17, 18А, 19–60, 71

Франка — 2–4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Шевченка — 40, 46, 48, 48А, 52, 54, 56А, 58–68, 68А, 69–71, 73, 73/1, 74–77, 77А, 79–81, 83, 85–90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110А, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 136А, 138

Шкільна — 1–3, 3А, 4–7, 7А, 8–10, 10А, 12–17, 18А, 19–35А, 36, 37А, 38–51, 51А, 53, 55

Павловського — 1, 3–14, 17, 25–31, 33, 35–38, 40–49

Пилипа Орлика — 1–19, 21, 23, 27, 29, 31, 33

Ігоря Сікорського — 75, 77, 79, 81–83, 85, 87, 89–97, 99, 102–103, 105–123, 125–136, 138, 140–170

Івана Сірка — 1–5, 7–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Івана Богуна — 1, 1А, 2–12, 14, 16

Маріупольська — 1–19

Тиха — 1–22

Сонячна — 1, 3–5, 5А, 6–13, 15

Успішна — 2А, 3–29

Ринкова — 1, 1А.

