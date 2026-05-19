Подорожчання проїзду в Луцьку призвело до формування нових тарифних умов для користувачів громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Луцьку офіційно затверджене виконавчим комітетом міської ради, передає Politeka.

З 14 травня вартість поїздки в міських маршрутках становить 24 гривні замість попередніх 18.

Рішення ухвалили 13 травня під час засідання виконкому. Як повідомив кореспондент Суспільного, усі 16 присутніх членів органу підтримали відповідне підвищення тарифу без зауважень.

Окремо визначено вартість дитячого квитка — 12 гривень за одну поїздку. Нові розцінки почали діяти з наступного дня після ухвалення рішення.

У міському департаменті економічної політики пояснили перегляд тарифів зростанням витрат перевізників. Найбільший вплив, за їхніми словами, мали ціни на пальне та запасні частини для транспорту.

Представник департаменту наголосив, що рішення є вимушеним кроком для збереження стабільної роботи громадського транспорту. За його словами, без коригування вартості існує ризик скорочення кількості рейсів і погіршення транспортного сполучення в місті.

Він також зазначив, що у разі відсутності змін у тарифній політиці перевізники можуть не покривати витрати на обслуговування маршрутів, що потенційно вплине на регулярність руху маршруток.

Раніше в Луцьку вже переглядали вартість проїзду. 28 серпня 2025 року ціна зросла з 14 до 18 гривень за одну поїздку. Ще раніше, 15 червня 2022 року, тариф змінювався з 8 до 14 гривень.

Окремо варто згадати, що у квітні 2026 року було оновлено вартість проїзду в міських тролейбусах: для дорослих пасажирів квиток подорожчав з 8 до 12 гривень, а для студентів і школярів встановили тариф у 6 гривень.

Також повідомлялося про зростання вартості проїзду більш ніж на 20% у міжміському транспорті Волині, що відбулося в той самий період.

У підсумку подорожчання проїзду в Луцьку призвело до формування нових тарифних умов для користувачів громадського транспорту та оновлення загальної вартості поїздок у місті.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Витрати на проїзд в Луцьку виросли: для кого і на скільки подорожчав квиток