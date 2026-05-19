Графіки відключення світла будуть тривати багато годин у Запоріжжі через заплановані ремонтні роботи на 20 травня, повідомляє видання Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Як повідомляють енергетики, тимчасові обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання в регіоні.
З 09:00–17:10 будуть вимикати електрику через проведення планових робіт, проте знеструмленими лишатимуться тільки окремі вулиця Запоріжжя:
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87
- Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12
- Спасівський — 19–35, 22
- Спасівський (Писарева) — 19–35, 22
З 08:00–20:00 години (на 12 годин поспіль) зникне електрика. Проте не по всьому місту, а лише за адресами:
- Скельна — 5, 18, 28А, 42, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б
З 09:00–17:00 вводять додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони стосуються десятків адрес:
- Абрагама Коопа (Істоміна) — 11, 72, 86–104, 106, 106/В, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 125–167, 163, 167а–177, 169
- Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Андреаса Валльмана (Литвинова) — 1–5, 2–8, 7–59, 10–60
- Арктична — 20–36, 21–37, 38–58, 39–57
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36, 15–21, 25–23, 37–43
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6
- Бодянського — 54
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 1–3, 2–4, 5, 6–66, 7–69, 68–84, 71, 73–87
- Віктора Пеннера (Скрябіна) — 1–27, 2–32
- Гданська (Сибірська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25
- Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 54–64, 55, 57
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 3–9, 4–8, 13а, 16–18, 21, 23–29, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 37–39, 45–49, 57–59, 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Героїв 93-ї Бригади (Гудименка) — 38–54
- Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 15–17, 21–31, 33–53, 57
- Голди Меїр (Сусаніна) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76
- Голядкіна — 3–9, 4–12
- Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22
- Дизельна — 38–86, 88, 51–111
- Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 2–6, 10–20, 21–29, 24–32
- Дружби — 1а–19, 2–18
- Дубова (Блюхера) — 1–13, 2, 2а, 4–14, 4а, 16, 17–29, 18, 20, 20а, 22–46, 27а, 31, 33–39, 41–59
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 24, 226–236, 238, 240а, 242–248, 250, 309–335, 337, 339–359
- Зачиняєва — 77–75, 81–83
- Зеленодольська — 62, 64
- Ігора Сікорського — 161–179, 183–203, 205, 207, 274, 276, 278–308, 310, 312–320
- Калинова (Колонтай) — 1–45, 4, 6, 8–36, 47, 49
- Кам`янсько–Дніпровська — 2, 2а, 2е, 3–11А, 12–18, 13, 17–29
- Карпатська (Анапська) — 1–23, 2–18, 17, 22–44, 26–28, 27–31, 28а, 30–32, 33–63, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, 40а, 42–44, 46–72, 65–125
- Кобзаря — 1а, 3–13, 4, 8
- Кочубея — 1–25, 2–30, 27–45, 32, 34–58, 47–65, 60–74
- Кошова (Благоєва) — 1–21, 2–18
- Лелеки (Буревісника) — а/1–33, 2а–6, 3–17, 10–42, 17а
- Лікарняна — 4–16, 6а, 8, 11–23, 18, 27–31
- Лікарська — 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105
- Лісна — 8–16а, 16–32
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Менонітська (Фадєєва) — 1–9, 2, 2–22, 6, 6б, 8а, 11–17, 24, 26
- Михайлівська (Єсеніна) — 3, 4–6, 7–27, 10–14, 22–24
- Міцна — 1–27, 2–18, 20, 22, 29, 31
- Наливайка — 1, 2, 3–19, 4–40
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
- Нікопольське шосе — 1В
- Олександрівська — 95, 97, 97 а (4 пов), 97 (4 пов), 114
- Петра Бузука — 2
- Підгірна — 1–15, 1а, 1б, 2–18, 2а, 2б, 2в, 2г, 16
- Пітера Леппа (Отто Шмідта) — 1–3, 2–6, 5, 7–13, 8, 10а, 10–44, 13а, 15–23, 25–29
- Поштова — 161, 161а
- Приходська (Комунарівська) — 45, 45а, 49
- Розенталь — 12–20, 21–31, 24–36, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 50, 68–112, 69
- Руставелі — 2, 22–54, 31–53, 53а, 56, 57, 58
- Салават Юлаєва — 1–27, 2–32
- Самійла Кішки (Корчагінська) — 1–23, 4–8, 18–20, 23к
- Семеренка — 1–29, 2–30, 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Скеляста — 2, 3, 4–28
- Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
- Соняшникова (Миколи Руднєва) — 1–15, 2–12, 15а, 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41
- Сосюри — 1–25, 2–32, 29
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Трясила — 1–49, 2–40
- Українська — 30, 32, 32а, 34, 34а, 36
- Фанатська (Добролюбова) — 9
- Цілинна — 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40
- Чарівна — 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113, 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113а
- Шевченка — 267
- Шкільна — 9
- Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Металургів — 8А
- Моторобудівників — 83–107, 95, 109
- Соборний — 102, 104, 106, 106а, 224, 226
- Березневий (Мартовский) — 1–11, 2–10
- Вечірній (Ціолковського) — 1–7, 2–10
- Вільнянский — 11
- Вільнянський — 5
- Вірний (Чернишевського) — 1, 2, 3–11, 4–12
- Вовчий (Ржевського) — 2–8, 5–21
- Володарський — 1б
- Галицький (Симбірський) — 1–9, 2, 4–6
- Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12
- Канцерівський (Анадирський) — 1–9, 2–8
- Костюшка — 9, 10, 11
- Листяний — 2–10
- Олега Мельниченка (Кубинського) — 1, 2–8, 10–16, 13–25
- Палія — 2, 3–19, 4, 8
- Солов`їний — 3
- Спасівський — 19–35, 22
- Спасівський (Писарева) — 3–7, 4–10, 7а, 9–17, 19–35, 20, 22
- Хвойний — 2–10.
