Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Графіки відключення світла будуть тривати багато годин у Запоріжжі через заплановані ремонтні роботи на 20 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Як повідомляють енергетики, тимчасові обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання в регіоні.

З 09:00–17:10 будуть вимикати електрику через проведення планових робіт, проте знеструмленими лишатимуться тільки окремі вулиця Запоріжжя:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

Спасівський — 19–35, 22

Спасівський (Писарева) — 19–35, 22

З 08:00–20:00 години (на 12 годин поспіль) зникне електрика. Проте не по всьому місту, а лише за адресами:

Скельна — 5, 18, 28А, 42, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б

З 09:00–17:00 вводять додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони стосуються десятків адрес:

Абрагама Коопа (Істоміна) — 11, 72, 86–104, 106, 106/В, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 125–167, 163, 167а–177, 169

Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Андреаса Валльмана (Литвинова) — 1–5, 2–8, 7–59, 10–60

Арктична — 20–36, 21–37, 38–58, 39–57

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36, 15–21, 25–23, 37–43

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6

Бодянського — 54

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Бориса Грінченка (Крижановського) — 1–3, 2–4, 5, 6–66, 7–69, 68–84, 71, 73–87

Віктора Пеннера (Скрябіна) — 1–27, 2–32

Гданська (Сибірська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 54–64, 55, 57

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 3–9, 4–8, 13а, 16–18, 21, 23–29, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 37–39, 45–49, 57–59, 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Героїв 93-ї Бригади (Гудименка) — 38–54

Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 15–17, 21–31, 33–53, 57

Голди Меїр (Сусаніна) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76

Голядкіна — 3–9, 4–12

Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22

Дизельна — 38–86, 88, 51–111

Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 2–6, 10–20, 21–29, 24–32

Дружби — 1а–19, 2–18

Дубова (Блюхера) — 1–13, 2, 2а, 4–14, 4а, 16, 17–29, 18, 20, 20а, 22–46, 27а, 31, 33–39, 41–59

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 24, 226–236, 238, 240а, 242–248, 250, 309–335, 337, 339–359

Зачиняєва — 77–75, 81–83

Зеленодольська — 62, 64

Ігора Сікорського — 161–179, 183–203, 205, 207, 274, 276, 278–308, 310, 312–320

Калинова (Колонтай) — 1–45, 4, 6, 8–36, 47, 49

Кам`янсько–Дніпровська — 2, 2а, 2е, 3–11А, 12–18, 13, 17–29

Карпатська (Анапська) — 1–23, 2–18, 17, 22–44, 26–28, 27–31, 28а, 30–32, 33–63, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, 40а, 42–44, 46–72, 65–125

Кобзаря — 1а, 3–13, 4, 8

Кочубея — 1–25, 2–30, 27–45, 32, 34–58, 47–65, 60–74

Кошова (Благоєва) — 1–21, 2–18

Лелеки (Буревісника) — а/1–33, 2а–6, 3–17, 10–42, 17а

Лікарняна — 4–16, 6а, 8, 11–23, 18, 27–31

Лікарська — 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105

Лісна — 8–16а, 16–32

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Менонітська (Фадєєва) — 1–9, 2, 2–22, 6, 6б, 8а, 11–17, 24, 26

Михайлівська (Єсеніна) — 3, 4–6, 7–27, 10–14, 22–24

Міцна — 1–27, 2–18, 20, 22, 29, 31

Наливайка — 1, 2, 3–19, 4–40

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Нікопольське шосе — 1В

Олександрівська — 95, 97, 97 а (4 пов), 97 (4 пов), 114

Петра Бузука — 2

Підгірна — 1–15, 1а, 1б, 2–18, 2а, 2б, 2в, 2г, 16

Пітера Леппа (Отто Шмідта) — 1–3, 2–6, 5, 7–13, 8, 10а, 10–44, 13а, 15–23, 25–29

Поштова — 161, 161а

Приходська (Комунарівська) — 45, 45а, 49

Розенталь — 12–20, 21–31, 24–36, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 50, 68–112, 69

Руставелі — 2, 22–54, 31–53, 53а, 56, 57, 58

Салават Юлаєва — 1–27, 2–32

Самійла Кішки (Корчагінська) — 1–23, 4–8, 18–20, 23к

Семеренка — 1–29, 2–30, 31–57, 32–58, 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Скеляста — 2, 3, 4–28

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Соняшникова (Миколи Руднєва) — 1–15, 2–12, 15а, 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41

Сосюри — 1–25, 2–32, 29

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Трясила — 1–49, 2–40

Українська — 30, 32, 32а, 34, 34а, 36

Фанатська (Добролюбова) — 9

Цілинна — 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40

Чарівна — 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113, 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113а

Шевченка — 267

Шкільна — 9

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Металургів — 8А

Моторобудівників — 83–107, 95, 109

Соборний — 102, 104, 106, 106а, 224, 226

Березневий (Мартовский) — 1–11, 2–10

Вечірній (Ціолковського) — 1–7, 2–10

Вільнянский — 11

Вільнянський — 5

Вірний (Чернишевського) — 1, 2, 3–11, 4–12

Вовчий (Ржевського) — 2–8, 5–21

Володарський — 1б

Галицький (Симбірський) — 1–9, 2, 4–6

Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

Канцерівський (Анадирський) — 1–9, 2–8

Костюшка — 9, 10, 11

Листяний — 2–10

Олега Мельниченка (Кубинського) — 1, 2–8, 10–16, 13–25

Палія — 2, 3–19, 4, 8

Солов`їний — 3

Спасівський — 19–35, 22

Спасівський (Писарева) — 3–7, 4–10, 7а, 9–17, 19–35, 20, 22

Хвойний — 2–10.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.