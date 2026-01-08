Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутне на початку 2026 року, повідомляють місцеві супермаркети та дані індексу споживчих цін, повідомляє Politeka.

Про динаміку ситуації розповідає сайт Мінфін.

Найбільше зростання торкнулося овочів та бакалії, що створює додатковий тиск на сімейні бюджети.

Серед круп особливо подорожчало пшоно. Поточна середня вартість становить 33,05 грн за кілограм. Найдешевше пшоно продають у Megamarket — 32,20, а дорожче всього — у Auchan за 33,90. Порівняно з груднем 2025 року вартість зросла на 1,65.

Молочна продукція демонструє менш стрімке, але стабільне подорожчання. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) зараз коштує в середньому 98,46 грн. Найдоступніший варіант пропонує Metro — 94,00, а найдорожчий у Megamarket — 105,40. Зростання цін за місяць склало 0,43, що свідчить про повільне, але відчутне подорожчання молочних товарів.

Серед овочів найбільш помітно змінилася ціна на перець болгарський жовтий. Середня вартість на початок січня становить 287,07 грн за кілограм. Найдешевше його можна придбати в Auchan — 262,10, а найдорожче — в Megamarket за 320,10. Порівняно з груднем 2025 року середня ціна зросла на 25,33.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Кіровоградській області обумовлене сезонними коливаннями, логістичними витратами та різницею розцінок у торгових мережах. Найбільше зростання відчувають родини з невеликим доходом та пенсіонери, які витрачають значну частину бюджету на базові харчі.

Експерти радять мешканцям планувати покупки, порівнювати ціни у різних супермаркетах та звертати увагу на акційні пропозиції. Такі заходи допомагають зберегти стабільність витрат та підтримати сімейний бюджет у період зростання вартості продуктів.

