Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 4 березня.

Графіки відключення світла будуть діяти у Полтавській області 4 березня у зв'язку з важливими роботами, які будуть проводити в регіоні, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Оприлюднено нові графіки відключення світла у Полтавській області на 4 березня. З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) вимикатимуть світло в наступних населених пунктах:

с.Мала Перещепина вулиці:

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежності (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Пристанційне:

вул.Привокзальна (б. 26а).

З 8 до 16 години через виконання профілактичних робіт без світла надовго лишаться в таких населених пунктах:

с.Дубина:

вул.Вільхова (б. 23а)

с.Клюсівка вулиці:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14)

З 9 до 17 години через через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, електрику вимикатимуть за такими адресами:

с.Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачний (б. 4, 5, 6),

Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лісний (б. 3),

Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепилівка вулиці:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарічанська (б. 1),

Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Річкова (б. 1, 3),

