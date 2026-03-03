Графіки відключення світла у Сумах на 4 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж.

Графіки відключення світла у Сумах на 4 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних та технічних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані заходи розповіли у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на 4 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж і виконанням необхідних профілактичних робіт у межах міста. Світло вимикатимуть у визначені години відповідно до затвердженого графіка.

З 8 до 16 години в Сумах триватимуть додаткові обмеження. Вони стосуються лише окремих будинків, що розташовані на таких вулицях:

Івана Сірка — 19, 21;

Михайла Лушпи — 2, 10/1, 12, 12/1, 18, 22/1;

Миколи Василенка — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16;

Герасима Кондратьєва — 160;

Данила Галицького — 12.

З 9 до 16 години в місті проводитимуть планові роботи на електромережах. Вони триватимуть в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

Тараса Шевченка — 1, 19, 21, 23, 25;

Новомістенська — 23, 23А, 23Б, 25;

Шевченка — 25.

З 10:12 до 22:12 години діятимуть довгі знеструмлення. Вони стосуються частини міста. Зокрема, світла не буде на вулиці:

Дунайський — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z;

Дунайська — 34, 34/1, 37;

Тихоріченський — 1, 1А, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Тихоріченська — 29, 29/1, 31–40, 40/1, 41–58;

Травнева — 1–21, 23, 25;

Польова — 1–17, 3А, 6/1, 9А, 11А;

Миколи Міхновського — 1–17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

Прорізний — 1–15, 3/1, 5А, 6А, 8/1, 15/2;

Бетховена — 2–23, 6А, 15/2, 20А, 22А;

Василя Стуса — 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

Широка — 2, 4, 6, 13, 15, 15А;

Генерала Чупринки — 2, 4, 8;

Сергія Табали (Сєвєра) — 20, 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 70, 70/1, 72, 74, 76;

Слюсарівський — 1–6, 9, 9/1.

