Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається у межах державної та гуманітарної підтримки переселенців, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо із офіційного сайту ОВА.

Ініціатива охоплює різні населені пункти та дозволяє внутрішньо переміщеним особам знайти безпечний прихисток.

Для координації допомоги працює цілодобовий контактний центр за номером 0 800 502 230. Там можна отримати актуальні дані про наявність місць і консультації щодо оформлення проживання.

Крім того, діють гарячі лінії для мешканців Полтавської області та Кременчука. Вони допомагають уточнити умови розміщення та перелік необхідних документів для заселення.

Переселенці можуть скористатися онлайн-платформою «Прихисток», яка показує доступні варіанти житла у різних населених пунктах регіону. Сервіс дозволяє швидко ознайомитися з пропозиціями та організувати поселення. Усі варіанти на сайті відносяться до категорії безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області.

При прибутті до регіону внутрішньо переміщені особи мають зареєструватися для отримання довідки. Для цього слід звертатися до управлінь соціального захисту населення, уповноважених осіб місцевих рад або центрів надання адміністративних послуг.

Зареєструватися можна також електронно через мобільний додаток Єдиного державного порталу «Дія». Це спрощує процедуру та прискорює оформлення документів.

Для тих, хто проживає у місті Полтава, доступні районні управління соціального захисту: Київська районна рада на вул. Ст. Халтуріна, 13; Шевченківська районна рада на вул. Івана Мазепи, 30; Подільська районна рада на вул. Гайового, 3.

Пасажирам і переселенцям радять заздалегідь уточнювати наявність місць, щоб планувати поселення без зайвих затримок.

