Графіки відключення світла вводяться у Полтавській області на 3 березня через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на 3 березня. З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту електрику вимикатимуть у деяких населених пунктах:

с.Балівка вулиці:

  • Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
  • Жовтнева (б. 14, 29),
  • пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
  • Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
  • Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),
  • пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
  • Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
  • пров.Тараса Шевченка (б. 7),
  • Червоноармійська (б. 15),
  • Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

  • пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
  • пров.Зелений (б. 1, 2),
  • пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
  • Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
  • Ставкова (б. 3),
  • пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
  • пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
  • Ювілейна (б. 8),
  • пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

  • пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),
  • пров.Луговий (б. 1),
  • Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
  • пров.Річковий (б. 2),
  • Річна (б. 3, 5, 5 а),
  • Юбілейна (б. 12/1),
  • пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

світло, електрика

З 9 до 15 години електрика пропаде через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту). Проте обмеження стосуються лише села Городище за адресами:

  • Миру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),
  • Слобідська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 3 березня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.