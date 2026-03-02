Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 3 березня.

Графіки відключення світла вводяться у Полтавській області на 3 березня через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на 3 березня. З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту електрику вимикатимуть у деяких населених пунктах:

с.Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармійська (б. 15),

Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

З 9 до 15 години електрика пропаде через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту). Проте обмеження стосуються лише села Городище за адресами:

Миру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),

Слобідська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)

