Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує надаватися у вигляді гарячих обідів та напоїв, повідомляє Politeka.

Програму спрямовано на літніх людей, внутрішньо переміщених осіб і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну або фінансові труднощі.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням високих стандартів гігієни. Меню включає вегетаріанські та веганські продукти, які забезпечують необхідну енергетичну цінність для людей похилого віку.

Безкоштовні обіди доступні як киянам, так і переселенцям із постраждалих регіонів. Видача проводиться тричі на тиждень: понеділок, середа та п’ятниця. Основні точки роздачі: парк «Веселка» на вул. Мрії о 13:30, вул. Новомостицька, 2-Г о 14:00 та вул. Нижній Вал, 23 о 15:30.

Організатори закликають повідомляти знайомих і сусідів, щоб допомога дійшла до всіх, хто її потребує. Крім харчування, волонтери забезпечують мінімальний соціальний супровід: спілкуються з пенсіонерами, консультують щодо здорового способу життя та базових потреб.

Завдяки цій ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час, а також підтримувати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Організатори радять ознайомитися з графіком заздалегідь та дотримуватися правил на кожній точці, щоб забезпечити безперебійну та безпечну видачу допомоги.

Регулярне відвідування програми допомагає літнім людям відчувати впевненість у завтрашньому дні та зменшувати тривогу щодо щоденних витрат.

