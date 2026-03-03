Для оформлення проживання у безкоштовному житлі для ВПО в Запоріжжі потріюно підготувати документи.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі передбачає понад тисячу вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання станом на початок 2026 року, передає Politeka.

Про це повідомили на офіційній сторінці у соцмережі.

Йдеться про розміщення у модульних містечках, шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс», гуртожитках та благодійних просторах. Переселенці можуть обрати варіант відповідно до власних потреб і складу родини.

Щоб отримати актуальну інформацію щодо наявності місць, необхідно звернутися до департаменту соціального захисту Запорізька обласна державна адміністрація. Фахівці надають консультації та уточнюють порядок заселення.

Зв’язатися можна за номером 0617644265. Також працює гаряча лінія транзитного центру — 0800331630. Додатково консультації надає координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський за телефоном 0953372260.

Для оформлення проживання у безкоштовному житлі для ВПО в Запоріжжі потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця, документи про пільги за наявності, а також папери всіх членів сім’ї.

Після прибуття до обраного закладу укладається договір строком на шість місяців із можливістю продовження. Документи дозволено подати протягом 30 днів після заселення.

Під час реєстрації можна скористатися сервісом «Дія», що спрощує процедуру оформлення. Усі приміщення, які пропонують переселенцям, облаштовані та готові до проживання.

Фахівці наголошують на необхідності мати повний пакет документів для швидкого оформлення.

Інформація щодо розміщення регулярно оновлюється.

