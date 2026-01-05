Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області залишається важливою формою підтримки для широкого кола отримувачів.

Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області з різних причин може не надійти на рахунок, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області на проживання. Її виплачують органи Пенсійного фонду України.

Ця підтримка спрямована насамперед на найбільш вразливі категорії переселенців і є стабільним джерелом коштів для багатьох родин.

Розмір виплат залишається незмінним. Для дітей та осіб з інвалідністю держава виплачує по 3 000 гривень щомісяця. Для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб сума допомоги становить 2 000 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області призначається строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від того, на початку чи в кінці місяця була подана заява.

Після завершення цього шестимісячного періоду держава може автоматично продовжити соцвиплати, однак таке продовження відбувається не для всіх отримувачів.

Саме тому українцям радять заздалегідь контролювати ситуацію і не чекати моменту, коли кошти перестануть надходити.

Щоб не втратити соцпідтримку, громадянам рекомендують самостійно з’ясовувати статус виплат. Якщо остання соцвиплата надійшла, наприклад, у грудні, звернутися до Пенсійного фонду варто ще в цьому ж місяці.

Отримати актуальну інформацію можна через контакт-центр Пенсійного фонду за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.