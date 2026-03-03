Новий графік руху поїздів у Полтавській області стосується всіх днів у зазначений "Укрзалізницею" період.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" на популярному маршруті, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили на каналі "Укрзалізниці" в Телеграм.

На початку березня на території Полтавської області тимчасово зміниться розклад руху окремих приміських поїздів. Причина — проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, спрямованих на підвищення безпеки та надійності перевезень.

Які поїзди не курсуватимуть

У період з 2 по 6 березня включно буде тимчасово скасовано такі приміські рейси:

№6366 Гребінка — Ромодан

№6363 Ромодан — Гребінка

Новий графік руху поїздів у Полтавській області стосується всіх днів у зазначений період. Після завершення ремонтних робіт проїзд поїздів планують відновити відповідно до звичного графіка.

Що варто врахувати пасажирам

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад, планувати альтернативні маршрути та враховувати можливі зміни при організації поїздок. За потреби варто скористатися іншими приміськими рейсами або міжміським транспортом.

Залізничники просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ремонтні роботи необхідні для підтримки належного технічного стану колій та забезпечення стабільного руху поїздів у майбутньому.

Крім цього, у Київському районі Полтави до квітня 2026 року продовжено перекриття на перехресті вулиць Решетилівська та Петра Дорошенка. Підприємство «Полтававодоканал» ремонтує напірний колектор КНС «Промрайон». На час робіт встановлено дорожні знаки, організовано об’їзд для транспорту та створено безпечні умови для пішоходів. Після завершення ремонтів обіцяють відновити благоустрій і відкрити рух.

