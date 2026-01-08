Подорожание продуктов в Кировоградской области ощутимо в начале 2026 года, сообщают местные супермаркеты и данные индекса потребительских цен, сообщает Politeka.

О динамике ситуации рассказывает сайт Минфин .

Наибольший рост затронул овощи и бакалею, что создает дополнительное давление на семейные бюджеты.

Среди круп особенно подорожало пшено. Текущая средняя стоимость составляет 33,05 грн. за килограмм. Дешевле пшено продают в Megamarket — 32,20, а дороже всего — у Auchan за 33,90. По сравнению с декабрем 2025 стоимость выросла на 1,65.

Молочная продукция демонстрирует менее стремительное, но стабильное удорожание. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% (300 г) сейчас стоит в среднем 98,46 грн. Самый доступный вариант предлагает Metro – 94,00, а самый дорогой в Megamarket – 105,40. Рост цен за месяц составил 0,43, что свидетельствует о медленном, но ощутимом подорожании молочных товаров.

Среди овощей наиболее заметно изменилась цена на болгарский перец желтый. Средняя стоимость на начало января составляет 287,07 грн. за килограмм. Дешевле всего его можно приобрести в Auchan – 262,10, а самое дорогое – в Megamarket за 320,10. По сравнению с декабрем 2025 средняя цена выросла на 25,33.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Кировоградской области обусловлено сезонными колебаниями, логистическими затратами и разницей в торговых сетях. Наибольший рост ощущают семьи с небольшим доходом и пенсионеры, которые тратят значительную часть бюджета на базовые продукты.

Эксперты советуют жителям планировать покупки, сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​обращать внимание на акционные предложения. Эти меры помогают сохранить стабильность расходов и поддержать семейный бюджет в период роста стоимости продуктов.

