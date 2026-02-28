Подорожчання проїзду в Одеській області зумовлене зростанням вартості пального, витратами на ремонт транспорту.

Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності на початку 2026 року, інформує Politeka.

Із січня перевізники оновили розцінки на приміські та міжміські рейси. Пасажири вже відчули зміни на популярних напрямках, що вплинуло на щоденні витрати родин.

Найбільший перегляд зафіксували на маршруті №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток зріс до 200 гривень замість 160. Для тих, хто їздить регулярно, це означає додаткові витрати протягом місяця.

Компанії пояснюють, що Подорожчання проїзду в Одеській області зумовлене зростанням вартості пального, витратами на ремонт транспорту та необхідністю підтримувати стабільну роботу рейсів. Мешканці активно обговорюють нові умови та очікують можливих рішень від влади.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати графік у диспетчерів.

В обласному центрі розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний напрямок «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27 та забезпечує сполучення між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять планувати поїздки заздалегідь, перевіряти актуальні дані та розглядати альтернативні варіанти пересування.

Мешканцям радять стежити за оновленнями перевізників та своєчасно планувати витрати на транспорт, щоб уникнути непередбачених труднощів.

