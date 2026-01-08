Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує підтримку, безпеку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах розпочала роботу в межах місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на тих, хто втратив житло через бойові дії, а також на літніх громадян і людей з обмеженою рухливістю.

Програма забезпечує базові ресурси, створює безпечні умови проживання та надає підтримку найбільш вразливим категоріям населення. Передбачені компенсації за пошкоджене житло, фінансова допомога для оренди та облаштування тимчасових помешкань.

Місцева влада організовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями. Соціальні працівники супроводжують літніх осіб та людей з інвалідністю під час оформлення документів і роз’яснюють порядок отримання допомоги.

Для участі достатньо подати паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Заявки оформлюють на всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують та допомагають заповнити документи правильно.

Окрім фінансових виплат, програма пропонує комплексні послуги для постраждалих сімей, що дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду і підготувати житло до комфортного проживання. Також надають допомогу у веденні побуту та забезпеченні ресурсами для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує підтримку, безпеку та впевненість у складний період. Організатори зазначають, що ініціатива триватиме весь зимовий сезон і поступово охоплюватиме більше домогосподарств, які потребують допомоги.

