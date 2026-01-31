Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають благодійні та релігійні організації, тож розповідаємо деталі.

Про дати і умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві зазвичай повідомляють заздалегідь на офіційних ресурсах, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються актуальною темою для багатьох мешканців громади, оскільки у місті діють кілька організацій, які час від часу проводять видачу продовольчої або гуманітарної допомоги.

Водночас, організатори наголошують, що підтримка не є постійною і залежить від наявності фінансування та гуманітарних поставок, тому важливо регулярно стежити за офіційними оголошеннями.

Одним із таких майданчиків є офіційний телеграм канал "Церква Спасіння Допомога", де публікують інформацію про нові реєстрації, умови участі та дати видачі продовольчих наборів.

Організація працює в облцентрі за адресою проспект Миру, 24 і саме через свій телеграм канал інформує про всі актуальні програми підтримки.

Також в місті працює Карітас, який з 8 січня проводить видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб. Допомога була розрахована на людей, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року, не отримували таких наборів у серпні та жовтні 2025 року.

Фахівці соціального сектору звертають увагу, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві найчастіше розподіляються у межах конкретних програм, тому участь у них можлива лише після реєстрації та підтвердження відповідності вимогам.

Умови можуть змінюватися залежно від донора або типу підтримки, а кількість наборів зазвичай обмежена.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.