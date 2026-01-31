Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що Трамп домовився про енергетичне перемир'я в той час, коли на фронті глухий кут, і, знаючи характер бізнесменів, навряд чи путін щось порушуватиме, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Головне – те, що врегулювання російсько-української війни йде не в рамках «як вийде», не як стихійний хаос. Це не ентропія, це не другий закон термодинаміки. Все йде саме в рамках тих рекомендацій і наукових розвідок, які дав Томас Шеллінг, за що отримав Нобелівську премію. Адміністрація США діє строго в рамках наукових досліджень лауреата Нобелівської премії. Тож який можна зробити висновок? Чи міг помилитися лауреат Нобелівської премії? Не міг. Чи могла адміністрація Трампа помилитися?», – стверджує Олег Старіков.

Тим паче, підкреслює експерт, Трамп підібрав для енергетичного перемир'я слушний час, бо сторони зайшли в позиційний глухий кут, йде війна на виснаження, але ніхто не може перемогти.

«Я вважаю, що 30 січня 2026 року – це буде точка в історії, яка означатиме, що настав той період, з якого розпочався відлік до завершення російсько-української війни», – наголошує Олег Старіков.

Також експерт звертає увагу, що у Білому домі висить фотографія Трампа та путіна з Аляски, і щоб зрозуміти, навіщо це потрібно, варто скласти морально-психологічний портрет президента США. Трамп, розповідає він, – бізнесмен і будівельник, тобто людина, яка вважає, що, якщо ти сказав, то ти це зробиш, люди такого рівня не обманюють. А фотографія в Білому домі, пояснює експерт, свідчить, що Трамп довіряє путіну, тому навряд чи обманюватиме президента США з енергетичним перемир'ям, інакше отримає морську блокаду.

