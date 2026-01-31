Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною та доступною для всіх охочих продовжувати активне життя.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює кілька напрямків, пропонованих місцевими компаніями, повідомляє Politeka.

Пошук можливостей полегшує платформа work.ua, де регулярно з’являються нові оголошення.

Наприклад, мережа АЗС OKKO запрошує на позицію продавця-касира з оплатою 22 000 грн на місяць. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, своєчасну зарплату, відпустку 24 дні на рік та лікарняні. Додатково компанія забезпечує безкоштовне медичне страхування, включно з лабораторними дослідженнями, амбулаторним лікуванням і плановими оглядами.

Ще одна вакансія — менеджер сервісного центру побутової техніки від компанії Молько. Зарплата становить 20 000–26 000 грн. Основні обов’язки включають прийом, доставку та видачу техніки, а також ведення операцій у програмі 1С. Графік роботи: п’ять днів на тиждень із 9:00 до 17:00, плюс чергова субота з 9:00 до 15:00. Працівникам надають обладнане робоче місце, навчання та підтримку колективу.

Для майстрів шиття ТОВ «МІК» пропонує роботу кравців у експериментальному цеху з оплатою 35 000–40 000 грн. Завдання включають пошиття спецодягу, військової форми, білизни та костюмів за готовими моделями. Професійність, уважність до деталей і бажання навчатися — обов’язкові вимоги. Співбесіду проводять за адресою: вул. Північне шосе, 69.

Таким чином, пенсіонери у Запоріжжі можуть обирати серед вакансій із різним рівнем відповідальності та графіком, що дозволяє поєднувати роботу з особистим життям.

