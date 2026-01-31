Робота для пенсіонерів у Київській області доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Київській області пропонує вакансії з гнучким графіком, офіційним оформленням та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на порталі work.ua.

Пропозиції орієнтовані на людей старшого віку, які хочуть залишатися активними та затребуваними на ринку праці.

Серед актуальних позицій — монтажник систем вентиляції та кондиціонування. Робота передбачає повне забезпечення інструментами, службовий транспорт та зарплату від 35 до 40 тисяч гривень. Вимоги: практичний досвід, фізична витривалість, знання електрообладнання та водійське посвідчення категорії В.

Також доступна робота для пенсіонерів у Київській області у роздрібній торгівлі. Мережа АТБ-Маркет шукає помічників продавця-консультанта. Пропонують офіційне оформлення, оплату 19 800 гривень, оплачувані лікарняні та відпустки. Обов’язки включають підтримку порядку в залі та створення комфортних умов для відвідувачів.

Ще одна вакансія — кур’єр поштоматів у компанії «Нова Пошта». Заробіток до 60 тисяч гривень, медичне страхування, навчання та зручний графік. Завдання включають доставку відправлень, контроль стану авто та внесення даних через мобільний застосунок.

Роботодавці зазначають, що такі пропозиції допомагають людям старшого віку поєднувати зайнятість із особистим життям і підтримувати фінансову стабільність.

Також варто зауважити, що різноманітність вакансій дозволяє пенсіонерам обирати роботу відповідно до досвіду, стану здоров’я та бажаного ритму свого життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.