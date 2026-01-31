Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Харкові нині визначає загальну ситуацію у роздрібному сегменті.

Дефіцит продуктів у Харкові вже призвів до помітного підвищення цін на основні овочі та товари першої необхідності, повідомляє Politeka.net.

Найбільш відчутне подорожчання спостерігається серед тепличних помідорів. Аналітики пояснюють ситуацію завершенням сезону активного вирощування, через що обсяги на ринку значно скоротилися. Попит при цьому залишається високим, що безпосередньо вплинуло на формування цін.

Частково дефіцит компенсується імпортом. Однак закордонні партії надходять невеликими обсягами та продаються за підвищеною ціною. У результаті середня вартість продукції в супермаркетах і на ринках зросла приблизно на 20% за короткий період.

Подібна тенденція помітна й щодо тепличних огірків. Сезонні обмеження та зменшення постачань із різних регіонів звужують вибір, а стабільний попит змушує продавців коригувати цінники у бік підвищення.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Харкові нині визначає загальну ситуацію у роздрібному сегменті. Додатково на формування цін впливають логістичні витрати та обмежена доступність імпортної продукції.

Мешканцям радять планувати покупки заздалегідь, порівнювати пропозиції різних магазинів і ринків, а також користуватися акційними програмами, щоб мінімізувати навантаження на сімейний бюджет.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають і хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

