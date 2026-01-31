Доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачені для деяких категорій осіб.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області можна отримати частині українців, умови та категорії отримувачів визначені законодавством, пише Politeka.net.

Про те, хто та які доплати до пенсії може отримувати у 2026 році, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Українці, які мають державні нагороди, почесні звання або особливі заслуги перед державою, мають право на додаткові надбавки до пенсії. Розмір таких виплат може коливатися — від кількох сотень гривень до майже 26 тисяч гривень, залежно від статусу та виду відзнаки.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачені, зокрема, для таких категорій осіб:

космонавтів;

Героїв України;

спортсменів — призерів та переможців Олімпійських і Паралімпійських ігор;

осіб, яким після 1991 року присвоєно звання «народний» або «почесний»;

жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей (у разі смерті матері право на виплати переходить до батька).

Для багатодітних матерів законодавством також передбачено право на достроковий вихід на пенсію, у тому числі у випадках усиновлення дітей.

Розмір щомісячної доплати за особливі заслуги становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає приблизно від 596 до 1 038 гривень на місяць.

Які ще доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачені у 2026 році

Існують два різні механізми:

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною для ветеранів війни.

У другому випадку надбавка становить 70% прожиткового мінімуму, що у 2026 році дорівнює 1 816,5 грн.

Окремий закон, ухвалений після 2014 року, передбачає надбавки для учасників нинішньої війни. Їх отримують:

Герої України з орденом "Золота Зірка";

особи, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Княгині Ольги. Розмір виплат — від однієї до трьох мінімальних зарплат, максимально — до 25 941 грн на місяць. Такі надбавки можуть нараховувати навіть тим, хто ще не досяг пенсійного віку.

