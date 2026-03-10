На автоматичне продовження грошової допомоги для ВПО у Харківській області мають право не всі переселенці.

У березні частина ВПО втратить державну грошову допомогу на проживання у Харківській області, а іншим виплати продовжать, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, хто і на які виплати зможе розраховувати.

Державна допомога на проживання в розмірі 2000 гривень на дорослу людину й 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю надається терміном на шість місяців. Після цього виплату скасовують. На автоматичне продовження грошової допомоги для ВПО у Харківській області мають право лише найвразливіші категорії громадян:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

людям з інвалідністю I чи II груп;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

батькам-вихователям;

прийомним батькам.

Обов’язковою умовою отримання виплат ВПО э неперевищення сукупного доходу родини на одного члена сім’ї суми 10 380 гривень.

Крім основних виплат, окремі категорії внутрішньо переміщених осіб можуть розраховувати на так звану «сьому виплату для ВПО» у розмірі 2 000 гривень.

Йдеться про додаткову фінансову підтримку для тих переселенців, які після переїзду змогли офіційно працевлаштуватися або зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та безперервно здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність протягом шести місяців поспіль.

Важливо, що для отримання цієї допомоги не потрібно додатково звертатися до установ чи подавати заяви. Нарахування здійснюється автоматично Пенсійним фондом України на підставі інформації, яка вже міститься в державних реєстрах — зокрема щодо офіційного працевлаштування або реєстрації ФОП та сплати внесків.

Джерело: Напенсії.

