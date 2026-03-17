Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував атаку на 123-й авіаремонтний завод у Новгородській області, і пояснив, чому саме такі удари нам потрібні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, це підприємство спеціалізується на обслуговуванні та ремонті військово-транспортної авіації рф, тобто це Іл-76, Іл-78, L-410. Росія, зазначає він, часто використовує їх у війні проти України для перекидання боєприпасів або особового складу на далекій відстані, коли їм треба швидко це робити.

«Знаєте, я мрію про те, щоб у нас була можливість так подавити системи ППО рф, як це зробили Ізраїль і США в Ірані. Вони знищили або суттєво пошкодили системи ППО і отримали більшу перевагу в небі. Завдяки цьому Ізраїль атакував 1700 об'єктів ВПК Ірану і скинув близько 10 000 авіабомб, ракетного озброєння тощо. Ізраїль заявляє, що фактично зроблено досить суттєвий прогрес у тому, щоби знищити ракетно-дронову програму Ірану», – міркує Олександр Мусієнко.

Так, констатує експерт, Іран ще має можливості атакувати у відповідь, він обстрілює Ізраїль ракетами з касетною бойовою частиною, як це робить і росія в Україні, але все ж таки іранська ракетна програма і взагалі ВПК суттєво постраждали.

«Нам би змогу атакувати 1700 об'єктів, (ред. – скинути) 10 000 боєприпасів. У путіна б уже були серйозні проблеми як з дронами, так і з балістикою. Одну б «Алабугу» розбомбити в Татарстані, де виробляють «Шахеди» і «Герані». Або зброю у Кронштадті чи заводи концерна «Калашников»... Ну, уявіть собі, це було би потужно. Але в міру можливостей фіксується тенденція, що Україна продовжує завдавати системних атак по об'єктах ВПК рф, по їхній військовій логістиці і спроможностях», – підсумовує Олександр Мусієнко.

