Дефіцит продуктів у Львівській області стає помітним на тлі низького врожаю гречки та обмеженого імпорту, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів, попри стабільний попит, виробництво гречки залишається недостатнім для повного забезпечення регіонального ринку. Минулорічний урожай культури в Україні виявився найнижчим за останні 25 років, якщо не враховувати неврожайний 2019-й.

Виробничі обсяги повернулися до рівня минулих років, коли країна вже стикалася з подібними проблемами. Через це лише імпорт може частково компенсувати дефіцит крупи. Раніше основними експортерами гречки були Росія, Китай та Україна, проте сьогодні ситуація змінилася: Росія лишилася єдиним активним постачальником, Китай більше імпортує, а Україна не має достатніх потужностей для експорту.

Наразі прямі поставки російської гречки заблоковані через повномасштабну війну, але на ринку з’являються обхідні схеми. Продукція може надходити через Казахстан завдяки угоді про вільну торгівлю.

«Під виглядом казахстанської крупи заходить російська продукція з Алтайського краю, де виробляють близько половини російської гречки», — пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За його прогнозами, імпорт допоможе стримати зростання цін. Вартість гречки коливатиметься від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від поточної ситуації на ринку.

Така ситуація підтверджує, що дефіцит продуктів у Львівській області потребує уважного контролю та оперативного реагування, щоб забезпечити стабільні поставки та доступні ціни для населення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.