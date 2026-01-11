Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник, 12 января 2026 года.

АО "ДТЭК Одесские электросети" будет применять 12 января 2026 года дополнительные графики отключения света в регионе, пишет Politeka.

В связи с проведением профилактических работ в электросетях 12 января графики отключения света будут действовать в пределах Окнянской поселковой общины в Одесской области. С 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители сел:

Черная (ул. Ярослава Мудрого, Зеленая, Солнечная, Юрия Пласкаря);

Гавиносы (Вечерняя, Водопроводная, Луговая, Молодежная, Озерная, Парковая, Садовая, Сосновая, Старая Водопроводная, Центральная, Школьная);

Сагайдак (Винницкая);

Дигоры (Озерная, Радостная).

В селе Григоровка Южновской общины обесточивание в понедельник состоится с 8 до 19 часов для домов по улицам Дружбы, Зеленая, Куяльницкая, Лесная, Прибрежная, Сташека, сообщает Politeka.

Также, по данным ДТЭК, графики отключения света в Одесской области 12 января 2026 коснутся Черноморской городской территориальной общины. В городе Черноморск с 8:00 до 17:00 ограничения электроснабжения будут действовать для некоторых домов по улицам Ореховая, Леси Украинки, Лунная, Рыбацкая, Яблоневая, Елочная, Шевченко.

Кроме того, обесточивание в понедельник с 8 до 17 часов заденет поселок Буялик, а именно улицы Андрея Дудника и Калиновая.

