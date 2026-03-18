Причиною графіків відключень світла у Київській області 19 березня стануть планові профілактичні роботи на мережах.

Графіки відключення світла у Київській області на 19 березня стосуються тільки частини населених пунктів регіону.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Зокрема, для забезпечення стабільної роботи електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям, фахівці «Київських регіональних електромереж» проводитимуть технічне обслуговування в межах Миронівська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Карапиші з 08:30 до 19:30 години за адресами:

вул. Святомихайлівська, 1; 1/КТП 461; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 96; 98;

вул. Тиха, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 9;

вул. Франка, 1; 10; 11; 12; 13; 15; 3; 4; 6; 7; 8; 9.

19.03.2026 року з 08:00 до 19:00 години електрики не буде в селі Русанів. Обмеження діютимуть на вулицях:

Київська, Жовтнева, Зоряна, Коцюбинського, Л.Українки / Лесі Українки, Молодіжна, Набережна, Партизанська, Пасічна, Покровська, Прилужна, Пряма, Романенка Віталія, Франка, Хазана М., Чорних Запорожців, Шевченка, Яворова, пров. Франка

Також з 08:00 до 19:00 години триватимуть додаткові графіки відключення в селу Кулажинці за такими адресами:

Київська, Польова, пров. Степовий.

З 10:00 до 19:00 години будуть вимкнення в селі Залісся, які охоплять наступні вулиці:

Київська, Резиденція, Центральна.

