З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та каналізації у громадах регіону.

Нова ціна за кубометр води встановлена на рівні 38,87 грн, що на 7,2% вище попередньої ставки. Вартість відведення стоків зросла до 47,62 грн за кубометр, перевищивши старий тариф на 17,4%.

У «Водоканалі» пояснюють, що попередні тарифи покривали лише близько 91% фактичних витрат підприємства. Додаткові кошти направлять на оплату праці співробітників, енергоресурси та соціальні нарахування. У планах на рік — подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Економісти відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним витратам підприємств і загальному рівню інфляції. Місцевим мешканцям радять вчасно передавати показники лічильників, контролювати витрати та планувати місячний бюджет.

Влада закликає уважно стежити за офіційними повідомленнями і своєчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії отримують пільги та державну допомогу, яка частково компенсує додаткове навантаження.

Також варто зауважити, що раціональне використання води допомагає підтримувати стабільність мереж і зменшує ризик аварій. Подальші зміни тарифів будуть залежати від економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств, тому контроль витрат залишається важливим для кожного домогосподарства.

