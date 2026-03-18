Рекомендуємо ознайомитися зі списком адрес, де 19 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 березня охорплять лише окремі населені пункти, повідомляє Politeka.net.



Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям області рекомендують завчасно ознайомитися зі списком населених пунктів і адрес, де 19 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області. Це допоможе заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв зі світлом і врахувати їх під час планування повсякденних справ.

З 9 до 17 години через плановий ремонт триватимуть вимкнення в селі Бережинка. Обмеження охоплять такі адреси:

Вишнева — 42, 45, 50, 55, 57

Героїв України — 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151-162, 164А, 165-168, 170-173, 175-190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210

Затишна — 18, 35, 45, 107

Набережна — 1-12, 14-18, 20-23, 25-28, 32, 34, 36-37

Нова — 1а, 3, 7-10, 15, 17, 20-21, 31, 33, 36, 39, 47-49, 53, 57-58, 74, 76-77

Озерна — 1, 1а, 2-3, 9, 11, 13

Сонячний пров. — 2-5, 7, 9, 9а, 10-12, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 33, 35, 37, 39-41, 43-44, 47, 50, 52-54, 59, 61-63, 80

Також з 9 до 17 години убудуть знеструмлені будинки в селі Макове. Вони охоплять наступні адреси:

Архітектурна — 1-2, 4-6, 40-41

Весняна — 6

Степова — 2, 4-5, 6а, 7-8, 10, 12, 14-15, 15а, 16-18, 17а, 20, 21, 23, 27, 31-32

З 9 до 13 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Олександрівка. Електрика зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

Партизанів України — 78

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 22-29, 31, 33, 35, 37

О.Куценова— 1, 3-5, 7-15, 19, 21, 23, 25, 27, 29А

Одеська— 10-12, 14

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-46, 48-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Щаслива — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Юрія Кулинича — 19, 21, 23, 25, 29-34, 36, 38, 40, 42, 44

Ярослава Мудрого — 37, 44

З 9 до 17 години триватимуть довготривалі вимкнення в селі Веселе, проте обмеження стосуються лише вулиць:

Молодіжна — 2-3, 3А, 5-6, 9, 9А, 10-13, 13А, 14-18, 20, 25

Набережна — 1, 1Г, 2-7, 7А, 8-12, 12А, 13-19, 19А, 20-23, 25-28, 31, 40

Садова — 1, 4-7, 7А, 8, 8А, 9-10, 12, 16.

Останні новини України:

