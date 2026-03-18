Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Україна стала жорстокою реальністю для путіна, а Іран – для Трампа, і без міжнародного права все це не врегулювати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами Трампа, розповідає експерт, США могли б розблокувати Ормузьку протоку, але для цього потрібна згода обох сторін, а ще невідомо, чи поставив Іран там міни. Загалом, констатує він, можна лише поспівчувати Зеленському, адже на переговорах із Трампом, очевидно, він також слухає подібні заяви.

«Але прямо всі єдиним фронтом йому відмовили. Кожна країна сказала, що не допомагатиме йому розблокувати протоку. Ти почав війну – ти і воюй її до кінця. Твоя війна – ми за. І Трамп каже, що повідомить у яких країнах розчарований. Він стільки разів був у нас розчарований, стільки разів був у путіні розчарований… Тепер Південна Корея, звикайте. Німеччина, звикайте, Великобританія, звикайте. ОАЕ, звикаєте. Так, ви подарували йому літак, але він у вас розчарований», – розповідає Михайло Шейтельман.

Було б кумедно, розмірковує він, якби Трамп звернувся до путіна за допомогою, але російські кораблі не зможуть доплисти до Ормузької протоки, бо дорогою їх потоплять наші дрони і безпілотні катери, існування яких, до речі, Трамп заперечував.

«Чи протверезить Трампа війна в Ірані? Не знаю, але вона зіштовхнула людину, яка живе у світі фантазією, із жорстокою реальністю на Землі. путін колись теж зіштовхнувся. путін зіштовхнувся з нами, і ми виявилися його жорстокою реальністю, а Трамп зіштовхнувся відразу з усім. Тут же не в іранцях, мені здається, справа, не в іранському народі, а в тому, що режим може ось так повестися. Ти ж сказав, що немає міжнародного права, отримуй відповідь. Як вони не мають права стріляти по Емыратах? Немає ж міжнародного права. Сам же сказав. Все в межах твоєї моралі, братан. Союзники по НАТО? Так ти ж сам сказав, що найголовніший», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що на тлі економічної кризи ціни на нафту падають.

Також Politeka писала про те, що Зеленін розповів, як покращити мобілізацію вже зараз: «Це підручник військової психології».